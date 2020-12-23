Курс валют на 23 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
23 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,44 - 28,46 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 28,44 - 28,46 гривні;
Євро – 34,63 - 34,65 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,25 – 28,52 гривні. Євро купують по 34,24 гривні, продають по 34,73 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 28,33 - 28,44 гривні, євро - 34,34 - 34,45 гривні.
Нагадуємо:
22 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,40 - 28,43 гривні.
22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 23 грудня на рівні 28,25 гривні.
Економічна правда
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