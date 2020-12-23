Telegram почне монетизуватися з наступного року - засновник

Месенджер Telegram з наступного року почне монетизуватися, аби мати ресурс на підтримку більших витрат на сервери та трафік.

Про це засновник менеджера Павло Дуров повідомив у своєму Telegram.

Він розповів, що підтримка месенджера з майже 500 мільйонами активних користувачів потребує сотень мільйонів доларів щороку. Для того, аби Telegram міг розширятися й надалі, з наступного року впровадять монетизацію.

Дуров підкреслив, що, для покриття функціонування мережі таких масштабів, компанії або продаються більшим гравцям на ринку, або шукають способи заробити кошти.

"Ми не збираємось продавати компанію, як це зробили засновники WhatsApp. Telegram потрібен світу як незалежний проєкт, де поважають права користувачів та забезпечують високу якість сервіса", - коментує засновник.

У Telegram зазначають, що завдяки досягнутим масштабам користувачів більшість не помітять різниці з запровадженням монетизації, вона буде ненав’язлива.

Сервіси, що діють наразі у месенджері, залишаться безкоштовними. Проте окремі нові функції для бізнес-команд та користувачів з розширеними потребами, що потребуватимуть більше ресурсів, стануть платними - це не стосується звичайних користувачів.

Також Дуров підкреслив, що в чатах не буде жодної реклами, бо "спілкування не має перериватися на рекламу". Йдеться, натомість, про канали з великою кількістю підписників, що зазвичай заробляють на рекламі, зокрема через сторонні платформи. Так, Telegram запустить власну рекламну платформу для каналів.

Економічна правда