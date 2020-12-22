Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 23 грудня на рівні 28,25 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,57 грн (на 22 грудня - 34,18 гривні).

Нагадаємо:

22 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,40 - 28,43 гривні.

22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 22 грудня на рівні 28,04 гривні.

Економічна правда