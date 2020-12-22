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Закриття міжбанку: гривня продовжує знецінюватися

Вівторок, 22 грудня 2020, 17:10
 

22 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,40 - 28,43 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,20 - 28,23 гривні;

Євро – 34,68 - 34,72 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,16 – 28,43 гривні. Євро купують по 34,15 гривні, продають по 34,66 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,30 - 28,42 гривні, євро - 34,33 - 34,49 гривні.

Нагадуємо:

22 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,18 - 28,20 гривні.

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 22 грудня на рівні 28,04 гривні.

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,01 гривні.

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,20 - 28,23 гривні.

Економічна правда

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Економічна правда
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