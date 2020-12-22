Стратегічний транспортний завод за пів року відзвітував про мільйонний збиток 

За I півріччя 2020 року Харківський електротехнічний завод "Трансзв’язок", прозвітував про 1,28 мільйона гривень збитків.

Про це йдеться у звіті за 1 півріччя 2020 року про виконання фінансового плану держкомпанії, який оприлюднила експертна організація StateWatch.

Річний звіт про діяльність заводу "Трансзв’язок" у 2019 році був прибутковий, де чистий фінансовий результат сягнув 17 тисяч грн.

За 1 півріччя 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на заводі "Трансзв’язок" склала 121 осіб, хоча в 2019 році працювала 141 особа.

Відповідно до фінансового звіту за перше півріччя 2020 року, на заводі існує заборгованість зі сплати податку доходів фізосіб, яка утворена ще з 2003 року. Станом на червень 2020 року сума заборгованості склала 6,1 млн грн.

Протягом 2020 року за цим податком сплачено лише 163,5 тис грн.

З огляду на тяжке фінансове становище заводу, з травня 2014 року і дотепер встановлений неповний робочий тиждень, з робочими днями: понеділок, вівторок, середа.

Собівартість реалізованої продукції за перше півріччя 2020 року становила 4,1 млн грн, це менше на 50,1% (8,4 млн грн) відповідно до запланованого показника.

Спад показників зумовлений зниженням обсягів виробництва та реалізації продукції через зменшення замовлень на продукцію держпідприємства.

Це також підтверджується Державною аудиторською службою, яка провела фінансовий аудит діяльності Харківського електротехнічного заводу "Трансзв’язок" за 2017-2019 роки.

Протягом аудиту було виявлено, що Харківський електротехнічний завод "Трансзв’язок" має високий ризик банкрутства та низький рівень фінансового потенціалу.

Харківський завод "Трансзв’язок" має стратегічне значення для економіки і безпеки держави та управляється Міністерством інфраструктури, основний вид діяльності якого спрямований на виробництві електричного устаткування для перевезень на залізниці та в метро.

На офіційному веб-порталі в. о. голови правління заводу зазначений Юрій Лазарик.

Останнє офіційне повідомлення на сайті Кабміну щодо "Трансзв’язку" датоване 2015 роком, коли обрали керівника заводу за результатами конкурсу.

Харківський електротехнічний завод "Трансзв’язок" був заснований у 1928 році на базі телеграфно-телефонних майстерень Південної залізниці.

Економічна правда