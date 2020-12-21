Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро
Понеділок, 21 грудня 2020, 19:30
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку, встановивши його на 22 грудня на рівні 28,04 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,18 грн (на 21 грудня - 34,10 гривні).
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,82 гривні.
21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,01 гривні.
21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,20 - 28,23 гривні.
Економічна правда
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