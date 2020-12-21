Гривня на закритті міжбанку ослабла

21 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,20 - 28,23 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,20 - 28,23 гривні;

Євро – 34,42 - 34,46 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,98 – 28,24 гривні. Євро купують по 33,87 гривні, продають по 34,35 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,11 - 28,26 гривні, євро - 34,05 - 34,18 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,82 гривні.

21 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,01 гривні.

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Економічна правда