Уряд Росії схвалив 1 мільярд доларів кредиту для Білорусі

Уряд Росії схвалив проект угоди про надання Білорусі у 2020-2021 роках кредиту в обсязі $1 млрд.

Джерело: ТАСС з посиланням на розпорядження прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна

Дослівно з документа: "Схвалити поданий Мінфіном Росії узгоджений з МЗС Росії, Мінекономрозвитку Росії і державною корпорацією розвитку "ВЕБ.РФ" і попередньо опрацьований з білоруською стороною проект угоди між урядом Росії та урядом республіки Білорусь про надання уряду республіки Білорусь державного фінансового кредиту".

Деталі: Відзначається, що Росія надасть Білорусі кредит на $1 млрд декількома траншами.

Передісторія:

Після зустрічі 14 вересня в Сочі президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія надасть Білорусі державний кредит на 1,5 мільярда доларів.

Також повідомлялось, що для надання Білорусі кредиту Росія буде вносити поправки до Податкового кодексу.

16 жовтня Євразійський банк розвитку перерахував Білорусі перші $500 млн узгодженого з Путіним кредиту.

Українська правда