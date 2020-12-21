Імпорт авто з ЄС і США: ДФС викрила схему ухилення від сплати податків на 2 мільярди

Співробітники Державної фіскальної служби спільно з Державною податковою службою викрили схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США.

Про це повідомляє прес-служба ДФС.

"Впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю.

Зловмисники реалізовували зазначені автомобілі фізичним особам за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їх запчастин "підприємствам-скрутчикам" для фіктивного формування схемного податкового кредиту", - йдеться у повідомленні.

Загалом реалізували понад 130 тисяч транспортних засобів, підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень.

Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.

Економічна правда