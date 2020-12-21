Імпорт авто з ЄС і США: ДФС викрила схему ухилення від сплати податків на 2 мільярди
Співробітники Державної фіскальної служби спільно з Державною податковою службою викрили схему ухилення від сплати податків при імпорті автомобілів з країн ЄС та США.
Про це повідомляє прес-служба ДФС.
"Впродовж двох років група осіб, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств-імпортерів, організувала незаконну схему імпорту автомобілів і автозапчастин за заниженою митною вартістю.
Зловмисники реалізовували зазначені автомобілі фізичним особам за готівку, а документально оформлювали розбирання авто та продаж їх запчастин "підприємствам-скрутчикам" для фіктивного формування схемного податкового кредиту", - йдеться у повідомленні.
Загалом реалізували понад 130 тисяч транспортних засобів, підприємства ухилилися від сплати податків на суму близько 2 мільярдів гривень.
Триває досудове розслідування за фактом ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі.
Економічна правда
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