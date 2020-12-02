Американська технокомпанія Salesforce придбала додаток Slack за 28 мільярдів

Американський розробник програмного забезпечення Salesforce поглинув додаток для офісних комунікацій Slack за 28 мільярдів доларів, що посилює конкуренцію проти техногіганту Microsoft.

Про це повідомляє Reuters.

Salesforce.com Inc погодилася викупити додаток компанії Slack Technologies Inc за 27,7 мільярда доларів. Зі зростанням ролі дистанційної роботи, конкуренція Salesforce проти Microsoft загострюється.

Salesforce - розробник програмного забезпечення, основним продуктом якої є CRM-системи, що використовуються для менеджменту взаємодій з клієнтами. Завдяки поглинанню додатку, компанія має змогу створити єдину бізнес-платформу для об’єднання працівників, клієнтів та партнерів в одному технічному середовищі.

Свого часу Slack вплинув на розвиток офісних комунікацій завдяки фокусу на спілкуванні у форматі реального часу - на заміну звичній електронній пошті.

Проте з часом новий формат набув потужних конкурентів, зокрема Microsoft зі своєю програмою Teams, де поєднується і текстове спілкування, і відеодзвінки, і інтеграція з іншими продуктами пакету Office.

Економічна правда





