Офіційний курс: гривня посилилась до долара, але ослабла до євро
Середа, 2 грудня 2020, 18:49
Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,44 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро, навпаки, послабився та встановився на рівні 34,32 грн (на 2 грудня - 34,22 гривні).
Нагадуємо:
2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.
2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.
Економічна правда
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