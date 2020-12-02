Всі розділи
Укр / Рус

Офіційний курс: гривня посилилась до долара, але ослабла до євро

Середа, 2 грудня 2020, 18:49
 

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,44 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро, навпаки, послабився та встановився на рівні 34,32 грн (на 2 грудня - 34,22 гривні).

Нагадуємо:

2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

курс

powered by lun.ua
Матеріали за темою
На закритті міжбанку гривня зміцніла до долара 2 грудня 2020, 17:21
Гривня стабільна на закритті міжбанку 1 грудня 2020, 17:22
Офіційний курс: гривня ослабла 30 листопада 2020, 09:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!