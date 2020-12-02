Офіційний курс: гривня посилилась до долара, але ослабла до євро

Національний банк посилив офіційний курс гривні до долара на 12 копійок, встановивши його на 3 грудня на рівні 28,44 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро, навпаки, послабився та встановився на рівні 34,32 грн (на 2 грудня - 34,22 гривні).

Нагадуємо:

2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Економічна правда