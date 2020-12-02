Небанківський сектор відновлюється до докарантинного рівня - НБУ

Діяльність небанківських фінустанов в Україні за 9 місяців наблизилась до рівня, що був до карантинних обмежень.

Про це повідомляє Нацбанк.

Найбільше з першого кварталу зросли лізингодавці, які надали послуг на 29,5% більше у третьому кварталі. Серед постраждалих лише установи, що надають послуги факторингу: їхній обсяг скоротився на 11,5%.

Ринок страхування продовжує відновлюватись. На ринку незмінно працюють 215 установ, кількість неплатоспроможних зменшилась до 49 з 57 у ІІ кварталі.

Обсяги наданих страхових послуг повернулися до рівня І кварталу та становлять 11,9 мільярда гривень, взагалі цьогоріч - 33 мільярда.

Кредитних спілок у ІІІ кварталі стало на одну менше, їхня кількість становить 327 установ. Кількість членів КС продовжує зменшуватись.

Обсяг наданих спілками кредитів почав зростати - у ІІІ кварталі на 20% до 642 мільйони гривень. На ринку працюють 11 спілок з недостатнім капіталом - на одну менше, ніж за півроку.

Обсяг активів за 9 місяців становить 2,6 мільярда, тобто на 2,5% понад як на початку року.

Фінкомпаній стало на 13 менше, на ринку залишилось 1025 установ. З них 160 у ІІІ кварталі не вело діяльності.

Обсяги активів зросли на 8,1% від початку року й становлять 170 мільярдів гривень. Послуг надали більше як у докарантинні часи: лізингу надали на 0,76 мільярда гривень, позик - 23,3 мільярда.

Обсяг факторингу скоротився до 19,5 мільярда у ІІІ кварталі, порівняно з І кварталом.

Лізингодавців стало на компанію більше, на ринку працюють 145 установ, з них 35 з початку року не уклали жодного договору лізингу. Обсяг наданих послуг також стрибнув вище показників І кварталу до 3,4 мільярда.

Ломбардів стало на два менше, працює 304 установи, з яких 13 з початку року послуг не надавали. Обсяг наданих послуг зріс до 4,6 мільярда - це вище за І та ІІ квартали. Активи ломбардів впали до 4,1 мільярда з початку року.

Економічна правда