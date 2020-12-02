На закритті міжбанку гривня зміцніла до долара

2 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,32 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,30 - 28,32 гривні;

Євро – 34,18 - 34,21 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,36 – 28,56 гривні. Євро купують по 33,93 гривні, продають по 34,39 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,40 - 28,49 гривні, євро - 33,81 - 34,04 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 6 копійок, встановивши його на 2 грудня на рівні 28,56 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 34,22 грн (на 30 листопада - 33,15 гривні).

2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

1 грудня котирування гривні до долара на відкритті та закритті міжбанку встановилася на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

Економічна правда