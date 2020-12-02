"Доступні кредити 5-7-9%": Обсяги позик сягнули 14 мільярдів

Із моменту старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 6059 позик на загальну суму в 14,154 млрд грн, за останній тиждень видали 246 кредитів на загальну суму в понад 696 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що із загальної суми в 14,154 млрд грн 9,863 млрд грн видали в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,705 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції, 1,566 мільярда гривень - в якості антикризових кредитів під 3%.

"52,3% (364 мільйонів гривень) від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 14,8% (103 мільйони гривень) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. І антикризові кредити під 3% складають 32,9% (229 мільйонів гривень)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що з початку старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки уже видали 5 813 кредитів на загальну суму в 13,458 млрд грн.

Економічна правда