Курс валют на 2 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

2 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,51 - 28,53 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:35 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,44 - 28,46 гривні;

Євро – 34,27 - 34,29 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,42 – 28,62 гривні. Євро купують по 33,92 гривні, продають по 34,48 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,46 - 28,56 гривні, євро - 34,11 - 34,26 гривні.

Нагадаємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 2 грудня на рівні 28,56 гривні.

Офіційний курс гривні до євро також послабився та встановився на рівні 34,22 грн (на 1 грудня - 34,15 гривні).

Економічна правда