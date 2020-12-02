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Попит на нові легкові авто у річному вимірі впав на 17% – асоціація

Середа, 2 грудня 2020, 09:40
 

У листопаді 2020 року українці купили і зареєстрували 7,1 тисяч нових легкових авто - це на 17% менше порівняно з листопадом 2019 року.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що відносно жовтня попит на нові автомобілі впав на 16%.

"Найпопулярнішою маркою на ринку нових легкових автомобілів знов стала Renault. Протягом місяця 1173 автомобіля цієї французької марки поповнили український автопарк. Однак це на третину менше від показника Рено річної давності", - йдеться у повідомленні.

На другому місці - Toyota (1136 авто - на 9% менше від результату листопада 2019 року).

Замикає топ-3 KIA (509 авто, -32%). Також у топ-5 Skoda (492 од., -7%) та Mazda (290 авто, +69%).

"Бестселером листопада став автомобіль Toyota RAV4 з показником 532 реєстрації. Всього з початку року свої перші реєстраційні номери в Україні отримали 75,6 тис нових легкових автомобілів, що майже на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Економічна правда

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