Зеленський: Борги перед шахтарями за жовтень, за листопад повністю закрит

Президент Володимир Зеленський запевнив, борги по зарплатам шахтарям за жовтень-листопад уже перераховані на шахти.

Про це він заявив у влозі, опублікованому на Фейсбуці.

"Борги перед шахтарями за жовтень, за листопад повністю закриті, усі гроші є вже на шахтах", - сказав Президент.

Він такж додав, що з понеділка почнуться виплати зарплат за грудень.