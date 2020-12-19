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Укр / Рус

Зеленський: Борги перед шахтарями за жовтень, за листопад повністю закрит

Субота, 19 грудня 2020, 12:57
 

Президент Володимир Зеленський запевнив, борги по зарплатам шахтарям за жовтень-листопад уже перераховані на шахти.

Про це він заявив у влозі, опублікованому на Фейсбуці.

"Борги перед шахтарями за жовтень, за листопад повністю закриті, усі гроші є вже на шахтах", - сказав Президент.

Він такж додав, що  з понеділка почнуться виплати зарплат за грудень.

 

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Економічна правда
Укр / Рус
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