Через тіньовий продаж зерна Україна недоотримала 6 мільярдів доларів за 4 роки

Через схеми з неповернення валютної виручки та ухилення від податків в процесі експорту зерна Україна втратила 6 мільярдів доларів за останні 4 роки, 2 мільярди - з червня минулого року до вересня цьогоріч.

Про це йшлося на засіданні Тимчасової слідчої комісії по сплаті податків, повідомляє депутат Мар’ян Заблоцький.

Для засідання Центр аграрної логістики та інфраструктури підготував звіт щодо відмивання коштів з використанням легального експорту транснаціональними корпораціями (ТНК). У ньому йдеться про те, що "тіньові" схеми, якими користуються під час експорту зерна, є першою ланкою відмивання коштів.

"Те, що ми бачимо на території України, неповернення валютної виручки і ухилення від сплати податків, не кваліфікується міжнародними законами як злочин, і вирішити цю проблему "зсередини" є неможливим. Однак, це - лише вершина айсбергу. Все, що далі відбувається з украденими з України грішми, підпадає під міжнародну кваліфікацію Trade Based Money Laundering, TBML (Схеми відмивання коштів з використанням легального експорту)", йдеться у звіті.

Так, низка міжнародних компаній купують зерно у трейдерів, що розраховуються з фермерами готівкою. Частка "тіньового" експорту у найбільших трейдерів в середньому становить 7,89%, у деяких, як-от Sierentz, сягає понад 16%.

Дослідження також показало, що деякі українські компанії працюють "чисто": частка "тіні" у Nibulon становить 0,0%, у Kernel - 0,3%.

У зв’язку з отриманими результатами Заблоцький заявив про рішучість звертатись до органів іноземних держав щодо виявлення та припинення схем відмивання грошей. "Ми також обов’язково звернемось і в штаб квартири самих трейдерів, а також обслуговуючих банків, з тим щоб провели аудит своїх комплаєнс процедур", - пише він.

Економічна правда