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Офіційний курс: гривня трохи ослабла 

П'ятниця, 18 грудня 2020, 18:55
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 21 грудня на рівні 27,83 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,10 грн (на 21 грудня - 34,08 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 18 грудня на рівні 27,82 гривні.

18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Економічна правда

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