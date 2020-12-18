Толока УП дарує підписникам футболку із Дон Кіхотом на гіроскутері. Як отримати подарунок?

До 7 січня кожний читач, який підтримає "Українську правду" річною підпискою на Толоку УП, отримає у подарунок фірмову футболку із Дон Кіхотом на гіроскутері.



Оновлений символ УП намалював ілюстратор Олександр Грехов. У дизайні футболки використано цитату з відомої книги Сервантеса: "Кожен з нас – син своїх справ".

"Коли ми розпочинали УП, Інтернет був блакитним океаном. Сьогодні – це буденність. І наш Дон Кіхот рухається уперед на гіроскутері – як символ сучасних змін у виданні", – пояснює ідею ілюстрації головна редакторка УП Севгіль Мусаєва.

Як працює Толока УП?

Толока УП – рівень членства у Клубі УП, на якому підписники можуть отримувати ексклюзивні бонуси та знижки від українських бізнесів.

Підписники Толоки УП користуються спеціальними пропозиціями від 36 компаній. Це – промокоди на книжки, кав’ярні, ресторани, вино та гастрономію, одяг та взуття, подарункові товари, таксі та інші корисні послуги. Ознайомитись із повним переліком пропозицій Толоки УП можна тут.



Як отримати футболку УП у подарунок?

Після сплати внеску за річну підписку на Толоку УП ви отримаєте листа із подробицями замовлення подарунку. Акція триває до 7 січня включно.

"Українська правда" запустила Клуб читачів у червні 2020 року. 30 вересня у Торгово-промисловій палаті України видання презентувало наступний рівень членства у Клубі читачів – Толоку УП.

Заявки на участь у Толоці УП для бізнесу приймаються на пошту club@pravda.com.ua