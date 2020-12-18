Гривня різко знецінилася на закритті міжбанку
18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,98 - 28,00 гривні;
Євро – 34,23 - 34,26 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82 – 28,07 гривні. Євро купують по 33,84 гривні, продають по 34,28 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,95 - 28,07 гривні, євро - 33,00 - 34,11 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 18 грудня на рівні 27,82 гривні.
18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.
17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.
Економічна правда
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