Гривня різко знецінилася на закритті міжбанку

18 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,98 - 28,00 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,98 - 28,00 гривні;

Євро – 34,23 - 34,26 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,82 – 28,07 гривні. Євро купують по 33,84 гривні, продають по 34,28 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,95 - 28,07 гривні, євро - 33,00 - 34,11 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 18 грудня на рівні 27,82 гривні.

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Економічна правда