YouTube, Facebook і Twitter у РФ можуть загрожувати штрафи до мільярдів доларів

Комітет Держдуми РФ схвалив правки до законопроєкту про штрафи для провайдерів та власників інтернет-сайтів, які не виконують вимогу Роскомнадзору видалити заборонений в РФ контент. YouTube, Twitter і Facebook можуть загрожувати штрафи до мільйонів і навіть мільярдів доларів.

Про це повідомляє Meduza.

У Держдумі РФ пропонують прописати, що максимальне покарання для хостинг-провайдерів за повторне порушення складе від 5% до 10% виручки компанії, але не менше 4 мільйонів рублів.

При цьому, спочатку у проєкті закону не було прив'язки до виручки: йшлося, що юрособам буде загрожувати штраф від 4 до 8 млн рублів.

"Також автори поправок запропонували прив'язати до рівня доходу штрафи для провайдерів і власників сайтів, якщо вони не видалять інформацію, заборонену в РФ. У цьому випадку максимальне покарання для юросіб - від 10% до 20% виручки за рік, але не менше восьми мільйонів рублів.

У первинному варіанті законопроєкту говорилося про штраф для юросіб в розмірі від восьми до 15 мільйонів рублів", - пише видання.

Автори проєкту закону стверджують, що частіше за інших вимоги законодавства порушують іноземні компанії, зокрема, YouTube, Facebook і Twitter.

За даними Роскомнадзору, до квітня 2020 року через YouTube не вилучили 10 482 сторінки із забороненою інформацією, з Twitter - 1462 сторінки, з Instagram - 1435, з Facebook - 362.

"До кінця незрозуміло, з кого будуть стягувати штраф - з головних офісів іноземних компаній або з їхніх російських представництв. Таке представництво є, наприклад, у власника YouTube, компанії Google, - ТОВ "Гугл".

Виручка цієї компанії в 2019 році, згідно з відкритими даними, склала 74,9 мільярда рублів. У цьому випадку максимальний штраф для компанії складе майже 15 мільярдів рублів (204 млн доларів). Якщо ж депутати мали на увазі головні офіси компаній, то в цьому випадку штраф для Google може перевищити 32 мільярди доларів", - пояснює видання.

Повідомляється, що раніше суди РФ неодноразово штрафували саме американську компанію Google LLC за відмову фільтрувати заборонений контент - на суми від 700 тисяч до трьох мільйонів рублів.

При цьому, у Facebook і Twitter немає представництв в Росії.

"Так, у 2019 році виручка Facebook склала 70,7 млрд доларів (розмір виручки в Росії невідомий), таким чином, максимальний розмір штрафу для компанії буде вище 14 мільярдів доларів.

Виручка Twitter в тому ж році склала 3,46 мільярда доларів, таким чином, максимальний штраф може бути близько 700 мільйонів доларів", - додає Meduza.