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Україна підписала з ЄБРР кредитну угоду на 450 млн євро: гроші підуть на дороги

П'ятниця, 18 грудня 2020, 15:35
 

Кабмін в особі міністра інфраструктури Владислава Криклія та ЄБРР уклали кредитну угоду на 450 млн євро за проєктом "Розвиток транс'європейської транспортної мережі (Україна - дорожні коридори)".

Про це повідомляє прес-служба Мінінфраструктури.

Зазначається, що кошти спрямують на капітальний ремонт автошляху М-05 Київ-Одеса та будівництво Північного обходу м. Львова.

"У рамках програми президента "Велике будівництво" у цьому році будується рекордна кількість автошляхів. Вже оновлено понад 4 тис км доріг по всій країні, і ми зробимо ще більше завдяки укладенню кредитної угоди з ЄБРР "Розвиток транс'європейської транспортної мережі".

Реалізація цього проєкту дозволить не лише покращити стан автошляхів за маршрутами міжнародних транспортних коридорів, а й підвищити безпеку дорожнього руху на дорогах, що сполучають Україну з ЄС та Київ з Чорним морем", - заявив Криклій.

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Економічна правда

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Мінінфраструктури гроші дороги ЄБРР

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