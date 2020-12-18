Курс валют на 18 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

18 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,73 - 27,75 гривні;

Євро – 33,96 - 33,98 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,76 – 28,00 гривні. Євро купують по 33,74 гривні, продають по 34,19 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,89 - 27,99 гривні, євро - 33,92 - 34,01 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 18 грудня на рівні 27,82 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,74 гривні

17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,75 - 27,77 гривні.

16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.

Економічна правда