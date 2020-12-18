Україна підписала угоду про залучення 100 мільйонів доларів позики у МБРР

Україна 17 грудня підписала угоду з Міжнародним банком реконструкції та розвитку на залучення 100 млн доларів позики у рамках проєкту "Східна Україна: возз'єднання, відновлення та відродження".

Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції у Facebook.

"Проєктом передбачено проведення капітального ремонту близько 183 км автомобільних доріг в Луганській області, які є ключовими транспортними коридорами в регіоні, та залучення інвестицій для відновлення сільського господарства через реалізацію окремих сільськогосподарських субпроєктів, спрямованих на вирішення наслідків збройної агресії РФ для сільськогосподарської галузі на території Луганської області, підконтрольній уряду України.

Проєкт направлений на зростання економічних можливостей, згуртованості та включення у соціально-економічне життя країни громад, що постраждали внаслідок агресії РФ, через залучення інвестицій в місцеву інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кредит надається на 27 років під 0,25% річних, перші 12 років - пільгові. Найближчим часом підпишуть угоду між Мінфіном і Мінреінтеграції щодо використання цих коштів.

"У центрі цього проєкту, як і в майбутній Стратегії економічного розвитку Донецької і Луганської областей - люди. Створення комфортних умов для громадян, створення робочих місць - це пріоритети. Наше міністерство - для людей і про людей. Тому і проєкти формуються навколо інтересів місцевих громад", - сказав віцепрем‘єр-міністр України Олексій Резніков.

Економічна правда