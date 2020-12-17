Як не натрапити на шахраїв під час онлайн-покупок – рекомендації

Під час онлайн-покупок (напередодні новорічних свят) варто перевіряти інтернет-магазини, а також - не перераховувати завдаток на банківську картку.

Про це йдеться у рекомендаціях від аналітичної системи YouControl.

Зокрема, у контактних даних інтернет-магазину рекомендують знайти код ЄДРПОУ та офіційну юридичну назву (відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців і громадських формувань) і перевірити юридичний статус (чи не перебуває в процесі припинення), адресу, вид діяльності.

Також радять дізнатися, як давно працює інтернет-магазин та проаналізувати його судову історію і наявність виконавчих проваджень.

"Якщо ж продавець - ФОП, потрібно перевірити його і як підприємця за тими ж критеріями. Якщо покупка дорога, не зайвим буде перевірити і фізичну особу - представника, директора або того ж ФОП. Іноді про людину можна знайти багато цікавого: судові справи, борги і навіть дані, що вона знаходиться в розшуку", - зазначають в YouControl.

"У випадку, коли ціна значно нижча ринкової, іноді навіть нижча за реальну собівартість, з великою вірогідністю перед вами – шахраї.

Не варто перераховувати завдаток на банківську карту. Якщо магазин працює офіційно, у нього має бути банківський рахунок ФОП або юрособи", – попереджають аналітики.

У YouControl додають, що надійніше здійснювати замовлення із післяплатою, навіть якщо за це буде додаткова комісія - "так продавець не отримає привабливої можливості зникнути з вашими грошима, не відправивши товар".

Також рекомендують пошукати в мережі можливу інформацію щодо продавця, особливо, якщо виникли сумніви щодо його надійності.

"Такий же підхід має бути не лише при перевірці інтернет-магазинів, а й при замовленні товарів\послуг у приватних осіб на різноманітних онлайн-майданчиках оголошень.

Варто попросити у продавця надати інформацію про його повне ім’я, бажано із документальними доказами - посвідченням особи (особливо якщо мова про дорогі покупки). Далі перевірити цю фізичну особу у відкритих джерелах чи за допомогою відомих вам аналітичних систем, не купувати нічого з передплатою", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда