Закриття міжбанку: гривня трохи ослабла

17 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,82 - 27,84 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,83 - 27,85 гривні;

Євро – 34,08 - 34,11 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,79 – 28,03 гривні. Євро купують по 33,73 гривні, продають по 34,16 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 27,94 - 28,04 гривні, євро - 33,89 - 34,03 гривні.

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16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,75 - 27,77 гривні.

16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.

Економічна правда