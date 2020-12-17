Відкриті дані в Україні розвинені на 6% краще, ніж у середньому в ЄС - рейтинг

Україна посіла 17 місце серед країн Європи у рейтингу зрілості сфери відкритих даних із середнім показником у 84%, що на 6% вище за середній показник країн ЄС.

Про це йдеться у звіті Європейського порталу даних, повідомляє Мінцифри.

17 грудня ЄПД опублікував щорічний звіт щодо розвитку відкритих даних (Open Data Maturity Report 2020) у країнах ЄС та Європейської асоціації вільної торгівлі. Цьогоріч до звіту також увійшли країни Східного партнерства.

Звіт визначає ступінь зрілості сфери відкритих даних за 4 основними параметрами: державна політика, функціонал національного порталу відкритих даних, якість та вплив відкритих даних. За усіма Україну оцінили вище або на рівні з середніми показниками 27 країн-членів Євросоюзу.

У категорії державної політики Україна отримала 554 бали, або 85% - це є середнім показником у ЄС. З параметрів категорії найкраще оцінили державну стратегію щодо розвитку сфери відкритих даних - 98%.

Єдиний державний вебпортал відкритих даних ( https://data.gov.ua/ ) оцінили у 569 балів, або 88%, середній показник у ЄС - 79%. У 100% оцінили використання порталу.

Щодо впливу відкритих даних у різних сферах Україну, його оцінили у 550 балів, або 85%, проти 72% в середньому по ЄС. Найвище оцінили соціальний та екологічний вплив.

Якість даних, що публікуються на порталі та їхня відповідність до міжнародного стандарту отримала 492 бали, або 78%. У країнах ЄС показник становить 76%.

Україну віднесли до категорії швидкого розвитку, разом із Болгарією, Грецією, Італією, Кіпром, Латвією, Литвою, Нідерландами, Німеччиною, Словенією, Фінляндією, Хорватією і Швецією.

"В Україні сфера відкритих даних стрімко розвивається від 2015 року та підтримується міжнародними донорами, адже відкриті дані допомагають боротися з корупцією завдяки відкритості та прозорості інформації для всіх", - коментують у міністерстві.

Економічна правда