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Наступного року на регіональні аеропорти спрямують 2,4 мільярда гривень

Четвер, 17 грудня 2020, 15:18
 

У 2021 році Мінінфраструктури спрямує 2,4 мільярда гривень, передбачених держбюджетом, на модернізацію регіональних аеропортів.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив на брифінгу 17 грудня, повідомляє Урядовий портал.

Із загальної суми у 2,4 мільярда гривень, 1,4 мільярда передбачено на будівництво нового летовища у Дніпрі, 1 млрд грн – на аеропорти у Рівному, Херсоні та Вінниці. 

"Крім цього, ще 30 млн грн виділено на проектування нового летовища на Закарпатті", - зазначив Криклій.

Повідомляється, що у Дніпрі завершується етап підготовчих робіт вартістю 12 млн грн. Були проведені заходи для забезпечення роботи злітно-посадкової смуги під час будівництва нового летовища. Паралельно будується новий термінал аеропорту з пропускною здатністю до тисячі пасажирів на годину.

Йдеться про реконструкцію злітно-посадкової смуги у Херсоні та Вінниці, а у Рівному необхідна реконструкція руліжної доріжки та перону. Також потрібно встановити світлосигнальне та радіотехнічне обладнання, привести периметрове огородження у відповідність до вимог авіаційної безпеки.

"Авіація найбільше постраждала від коронакризи, але з часом обсяги перевезень відновляться. І ми готуємо регіональні аеропорти до активної роботи", - додав очільник Міністерства.

Також наразі визначаються з джерелами фінансування ІІІ-ї черги будівництва в Одесі.

На 2022 рік в планах Міністерства – аеропорти у Чернівцях, Сумах, Полтаві і Черкасах. 

Економічна правда

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аеропорт Мінінфраструктури

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