Кличко: Через пандемію Київ недоотримав 5 мільярдів у бюджет

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що через пандемію коронавірусу столиця недоотримала у бюджет 5 млрд грн, з них 3 млрд грн - недоотримання податку на доходи фізосіб.

Про це він заявив під час брифінгу за підсумками роботи в 2020 році, передає "Інтерфакс-Україна".

"Криза, який створила пандемія, сильно б'є по бюджету нашого міста. За оцінками експертів, недоотримання бюджету нашого міста - 5 млрд грн, з яких 3 млрд грн - це недоотримання податку на доходи фізичних осіб", - сказав Кличко.

"Загалом у 2020 році ми отримаємо майже 57 млрд грн надходжень у бюджет. Найбільше фінансування отримала сфера освіти - 21,8 млрд грн. Охорона здоров’я - 8 млрд грн.

Це при тому, нагадаю, що медзаклади за реформою тепер фінансує держава. А сфера соціального захисту отримала - 4,7 млрд грн", - додав він.