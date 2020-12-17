Курс валют на 17 грудня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
17 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,79 - 27,81 гривні.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 10:50 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,79 - 27,81 гривні;
Євро – 34,01 - 34,03 гривні.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 27,77 – 28,03 гривні. Євро купують по 33,69 гривні, продають по 34,14 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,92 - 27,04 гривні, євро - 33,82 - 34,05 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,74 гривні
16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,75 - 27,77 гривні.
16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні
Економічна правда
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