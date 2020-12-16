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В Україні зменшилося виробництво молока

Середа, 16 грудня 2020, 20:25
 

За січень-листопад 2020 року виробництво молока в Україні зменшилось на 4,2% порівняно з аналогічним періодом 2019 року, до 8,67 мільйона тонн.

Про це йдеться у даних Державної служби статистики.

Сільськогосподарські підприємства виробили 2,53 млн тонн молока (на 0,5% більше), господарства населення — 6,14 млн тонн (на 5,9% менше).

Найбільше молока за одинадцять місяців 2020 року виробили у Полтавській області — 681,3 тис. тонн (на 3,1% менше, ніж за аналогічний період 2019 року); на другому місці — Вінницька (678,8 тис. тонн; на 5% менше); на третьому — Хмельницька (609,1 тис. тонн; на 1,7% більше) області.

Найменші обсяги виробництва молока за вказаний період продемонстрували у Луганській (103,8 тис. тонн; на 3,9% менше, ніж за січень-листопад 2019 року), Донецькій (143,8 тис. тонн; на 11,2% менше) та Запорізькій (190,5 тис. тонн; на 8,1% менше) областях.

Нагадуємо:

У січні-листопаді 2019 року в Україні було вироблено на 3,7% менше молока, ніж за аналогічний період 2018 року.

Економічна правда

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