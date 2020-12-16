Офіційний курс: гривня ослабла до євро

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,74 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,80 грн (на 16 грудня - 33,69 гривні).

Нагадуємо:

16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,75 - 27,77 гривні.

16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.

Економічна правда