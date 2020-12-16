Офіційний курс: гривня ослабла до євро
Середа, 16 грудня 2020, 18:45
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 2 копійки, встановивши його на 17 грудня на рівні 27,74 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,80 грн (на 16 грудня - 33,69 гривні).
Нагадуємо:
16 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,75 - 27,77 гривні.
16 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,83 - 27,85 гривні.
Економічна правда
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