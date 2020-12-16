У ЄС представили нову Стратегію кібербезпеки

Нова Стратегія кібербезпеки, представлена Єврокомісією 16 грудня, передбачає підвищення стійкості життєво необхідних структур та протидію зовнішнім кібератакам.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

У Євросоюзі вже існує режим "кіберсанкцій", який цьогоріч застосували щодо 8 фізосіб та 4 юросіб з Росії, Китаю та Північної Кореї.

Для підвищення ефективності санкційного режиму та аби уникнути можливе ветування з боку окремих членів ЄС, Раді ЄС пропонують ухвалювати рішення щодо санкцій кваліфікованою більшістю.

Щодо зовнішньої стратегії, вищий представник ЄС в іноземних справах та політиці безпеки Жозеп Боррель назвав 20 пропозицій, що стосуються 5 областей зовнішньої політики ЄС. Окрім вищезгаданих санкцій пропонується зміцнювати потенціал протидії зловмисній поведінці третіх країн у кіберпросторі. Зокрема, йдеться створення робочої групи кіберрозвідки у складі Центру розвідки ЄС.

Також пропозицій спрямовані на кооперацію всередині ЄС щодо кібероборони, створення спільних структур енергетичної та військово кібербезпеки у рамках постійної структурованої співпраці (PESCO).

Буде проводитись дипломатична робота у діалогах із третіми країнами, міжнародними та регіональними організаціями. Передбачається 20 проєктів у боротьбі з кіберзлочинами на Західних Балканах, у країнах Східного партнерства та Південного сусідства ЄС.

Нова Стратегія передбачає також розширення сфери дій правил, що вже працюють у Союзі. Раніше вони стосувалися охорони здоров’я, банківської справи, питного водопостачання та енергетичної інфраструктури. Пропонується до переліку внести також держуправління, харчовий сектор та фармацевтичне виробництво.

"Загроза реальна, вона постійно проявляється та щодня стає дедалі більш серйозною", - коментує Боррель.

Він продовжив: "Минулоріч було зафіксовано 450 інцидентів, що стосувались найважливіших інфраструктур ЄС, зокрема фінансового та енергетичного секторів. Із появою пандемії ця загроза посилилась - минулого тижня кібератакою було уражене Європейське агентство з лікарських засобів".

Нагадаємо:

9 грудня Європейське агентство з лікарських засобів, яке в тому числі займається сертифікацією вакцин від коронавірусу, стало об'єктом кібератаки.