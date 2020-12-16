Будівництво метро на Виноградар може затягнутись через пандемію

Кабінет Міністрів на засіданні 16 грудня ухвалив постанову про можливість виплати субпідрядникам 95% вартості робіт за контрактом на понад 34 місяці, замість 24 місяців - це пов'язано з пандемією.

Раніше передбачалося, що замовники можуть здійснювати виплату авансу в розмірі до 95% вартості зазначених робіт за договором на строк менш як 24 місяці.

У пояснювальній записці до проєкту постанови КМУ зазначається, що для виконання робіт потребується великий обсяг матеріалів та обладнання індивідуального виготовлення, яка потребує повної передплати. Окремі елементи потребують для виробництва понад 24 місяці: елементи комплексної автоматизованої системи регулювання руху поїздів, енергопостачання тощо.

Натомість пандемія COVID-19 спричинила обмеження в імпорті та експорті багатьох країн, у зв’язку з чим отримання частини замовленого та частково оплаченого обладнання та техніки стало неможливим. Без них не може здійснюватися продовження будівельних робіт.

Нагадаємо:

У лютому повідомлялось, що роботи з будівництва метро на Виноградар йшли за графіком - тоді його готовність оцінювалась у 20%, об'єкт обіцяли здати до кінця 2021 року.

Компанія "Київметробуд" займається роботами з продовження Сирецько-Печерської гілки метрополітену від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар.

Для цього потрібно добудувати ще дві станції: "Мостицька" та "Проспект Правди" - їх повинні ввести в експлуатацію одночасно.

Економічна правда