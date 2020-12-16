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Україна вийде з п'яти енергетичних договорів СНД

Середа, 16 грудня 2020, 16:10
 

Кабінет Міністрів України розглянув без обговорення постанову про вихід з 5 договорів, укладених у рамках Співдружності Незалежних Держав.

Перелік опублікував у себе в Telegram депутат Олексій Гончаренко. Так, вихід здійснюється з наступних договорів:

  • Гірнича хартія держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав;
  • Угода про координацію міждержавних відносин держав - учасниць СНД в галузі використання атомної енергії в мирних цілях;
  • Угода про координацію міждержавних відносин в галузі електроенергетики СНД;
  • Угода про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії;
  • Протокол про внесення змін до Угоди про основні принципи співробітництва в галузі мирного використання атомної енергії.

Нагадаємо:

23 листопада президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про вихід із Договору про проведення узгодженої монопольної політики" № 995-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Україна з 2014 року взяла курс на вихід з СНД і тоді ж перестала платити внески. 

6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила проєкт закону про припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з Росією з 1 квітня 2019 року.

10 грудня 2018 року його підписав п’ятий президент Петро Порошенко.

Договір про дружбу, співпрацю й партнерство між Україною та РФ було підписано в травні 1997 року, він набув чинності 1 квітня 1999 року строком на 10 років, з автоматичним продовженням на наступні десятирічні періоди за відсутності заперечень сторін.

У липні Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про створення Ради керівників підрозділів фінансової розвідки держав - учасниць СНД.

Економічна правда

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енергетика СНД

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