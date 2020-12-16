Укроборонпром відкриє реєстр для оренди майна концерну до кінця року

Держконцерн "Укроборонпром" до кінця року зробить відкритим реєстр доступного для оренди нерухомого майна, що є у власності підприємств концерну.

Про це повідомляється на сайті Укроборонпрому.

До концерну "Укроборонпром" входить 116 підприємств, ще 21 знаходяться на тимчасово окупованій території. Вони володіють 7441 об’єктом нерухомості площею у 9 мільйонів кв. м, з яких 1,9 мільйона площ не задіяні до виробничого процесу та можуть бути орендовані.

У концерні зазначають, що йдеться переважно про оренду будівель чи споруд та приміщень під офіси. У реєстрі будуть міститись детальний опис, місцезнаходження, цільове призначення, термін оренди об’єктів та контакти для зв’язку.

Станом на листопад 2020 року підприємства Укроборонпрому володіють понад як 250 об’єктами для оренди.

Рішення про занесення об’єктів до Реєстру розглядає Комісія з питань розпорядження майном підприємств Укроборонпрому.

Зазначається, що виручені від оренди кошти спрямують на виплату заборгованостей та модернізацію підприємств Концерну, яким ці об’єкти нерухомості належать.

"Публічне відкриття реєстру надлишкового нерухомого майна оборонних підприємств з метою його подальшої оренди, – це один з найбільш ефективних заходів з протидії схемам із незаконного виведення та заволодіння державними активами. Усі перспективні (інвестиційні) об’єкти мають бути передані в оренду максимально відкрито та прозоро", – прокоментував директор з питань активів Укроборонпрому Мустафа Найєм.

Реєстр обєктів нерухомості, які постійно оновлюватимуться та поповнюватимуться, буде розміщений на сайті Укроборонпрому.

Економічна правда