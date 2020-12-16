У ЄС Telegram та Вконтакте внесли до "піратського списку"

Єврокомісія внесла соціальні мережі Telegram та Вконтакте до переліку продуктів та послуг, що порушують права інтелектуальної власності.

Про це йдеться в інформаційному бюлетені Єврокомісії, повідомляє liga.net.

Причиною внесення соціальних мереж до переліку платформ, що сприяють розповсюдженню піратського контенту та порушують права інтелектуальної власності, стала кількість скарг від правовласників.

Стосовно Telegram у звіті йдеться про можливість розповсюджувати та завантажувати книги, фільми, музичний контент тощо без належного права на доступ. Telegram натомість повідомив, що протидіє піратському контенту та видаляє його протягом 24 годин.

У звіті також зазначається, що, за даними окремих стейклголдерів, боротьба Telegram з піратством дійсно покращилась, проте месенджер не завжди реагує на скарги правовласників.

У Вконтакте також не погодилися з позицією Єврокомісії та стверджували, що ведуть боротьбу з несанкціонованим контентом.

Зазначений документ Єврокомісії є інформаційним бюлетенем, що не має юридичних наслідків для платформ. Він має рекомендаційних характер та спрямований на спонукання дій з боку власників, операторів та місцевої влади щодо обмеження доступу до піратського контенту.