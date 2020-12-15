Збанкрутілу мережу супермаркетів Новинського придбав засновник Concorde Capital Мазепа

Компанія "Мадера Девелопмент", кінцевим бенефіціаром якої є засновник і голова інвесткомпанії Concorde Capital Ігор Мазепа, придбала на аукціоні в системі "Прозорро.Продажі" кілька торгових центрів, земельних ділянок та торгівельне обладнання мережі "Амстор".

Про це повідомляється на сторінці лота.

"Мадера Девелопмент" стала переможцем аукціону з пропозицією 456 млн грн. Стартова ціна лота становила 283,5 млн грн.

Продаж об'єктів нерухомості відбувся в рамках ліквідації ТОВ "Амстор". Ця структура була визнана банкрутом постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 23 липня 2019 року.

Сам Ігор Мазепа зазначив, що придбані Concorde Capital активи можуть коштувати більш ніж удвічі дорожче.

"Немає нічого дивного, що "Конкорд" входить в ту чи іншу інвестицію - наша робота знаходити потенційно привабливі об'єкти або бізнеси і далі або розвивати їх, або продавати.

Якщо говорити про цю інвестиції, то логічно, що те, що потенційно може коштувати 40 млн доларів, ми придбали за 16 млн доларів. У сьогоднішній ринковій ситуації ми бачимо велику перспективу в роботі з недооціненими активами", - прокоментував Мазепа купівлю агентству "Інтерфакс-Україна".

У пресслужбі "Укрексімбанку" уточнили, що майно було продано в рамках врегулювання простроченої кредитної заборгованості "Амстор" на суму близько 2 млрд грн.

У лот увійшли будівлі громадсько-торгових центрів та торгівельне обладнання в Краматорську, Запоріжжі, Мелітополі, Кременчуці, Бердянську, Маріуполі, а також земельна ділянка площею 7,7 га в Одесі.

Нагадуємо:

Новинський зайшов в "Амстор" у 2009 році на фоні переобтяженості мережі боргами.

На початку 2015 року між "Смарт-Холдингом" та одним з міноритаріїв "Амстора" Володимиром Вагоровським (керував мережею, контролюючи близько 15% акцій) відбувся корпоративний конфлікт.

Сторони звинувачували одна одну в рейдерстві та інших злочинах.

У квітні 2015 року в "Смарт-Холдингу" зазначали, що борг мережі "Амстор" перед банками на той час становив близько 160 млн дол, перед постачальниками – близько 300-350 млн гривень.

Економічна правда