Курс валют: долар вже по 27,76 гривні

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 16 грудня на рівні 27,76 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,69 грн (на 15 грудня - 33,88 гривні).

Нагадуємо:

15 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,78 гривні.

15 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,75 - 27,77 гривні.

Економічна правда