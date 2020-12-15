Курс валют: долар вже по 27,76 гривні
Вівторок, 15 грудня 2020, 19:25
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 16 грудня на рівні 27,76 гривні.
Про це йдеться у даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,69 грн (на 15 грудня - 33,88 гривні).
Нагадуємо:
15 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 27,77 - 27,78 гривні.
15 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 27,75 - 27,77 гривні.
Економічна правда
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