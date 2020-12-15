Уряд ще на пів року продовжив повноваження 2 членів наглядової ради "Нафтогазу"

Кабмін продовжив ще на 6 місяців повноваження членів наглядової ради "Нафтогазу" Бруно Лескуа та Клер Споттісвуд.

Про це йдеться у розпорядженні Кабміну від 14 грудня 2020 року, опублікованій на Урядовому порталі.

"Обрати членами наглядової ради акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Лескуа Бруно Жана Гастона та Споттісвуд Клер Мері Джоан як незалежних членів на строк шість місяців та продовжити строк дії цивільно-правових договорів, укладених з ними, на шість місяців шляхом укладення додаткових угод", - йдеться в розпорядженні.

Також уряд уповноважив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва підписати з ними додаткові угоди щодо продовження повноважень.

Розпорядження набирає чинності з 15 грудня 2020 року.

Клер Споттісвуд (очолює наглядову раду) і Бруно Лескуа увійшли до наглядової ради "Нафтогазу" за рішенням уряду в грудні 2017 року.

Економічна правда