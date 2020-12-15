Apple планує збільшити виробництво iPhone на 30% наступного року - ЗМІ

Компанія Apple планує виробити близько 96 мільйонів iPhone у першому півріччі наступного року, що є зростанням на 30% до виробництва цьогоріч.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Apple буде нарощувати свою пропозицію iPhone на ринку у зв’язку з попитом на перші у лінійці смартфони з технологією 5G.

Техгігант замовив у своїх постачальників близько 96 мільйонів одиниць iPhone, зокрема останню представлену лінійку iPhone 12 та його попередників Phone 11 та iPhone SE. Проте у розмові з виданням наближені до процесу особи зауважили про нестачу основних компонентів у всій галузі, у зв’язку з чим наміри компанії можуть не здійснитись повною мірою.

У річному плані, що Apple надала постачальникам, йдеться про виробництво 230 мільйонів смартфонів наступного року - це на 20% більше за цьогорічні показники.

З 2018 року продажі смартфонів компанії зменшувались у обсягах, та з виходом останньої лінійки з 5G попит на iPhone почав знову зростати.

Негативний тренд у продажах пов’язаний з двома галузевими факторами: значною конкуренцією китайського гіганта Huawei та нестачею основних компонентів для виробництва. Виробники девайсів намагаються забезпечити собі якомога більше таких елементів, особливо напівпровідників та дисплеїв, перед спалахом попиту після пандемії.

Компанія також готує масштабне виробництво лінійки MacBook Pro та iMac Pro.

Економічна правда