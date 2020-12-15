FlixBus почав продаж квитків через Privat24

Оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про співпрацю з Приватбанком - квитки сервісу тепер можна купити через Privat24 та у касах банку і через термінали самообслуговування.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що у квиткових сервісах можна забронювати будь-які рейси FlixBus.

"Після оплати клієнт отримає квиток на електронну пошту пасажира, також він буде доступний в додатку Privat24. Куплений таким чином квиток можна відразу використовувати для посадки в автобус, його не обов'язково роздруковувати і не потрібно обмінювати в касі.

Через Приватбанк можна також придбати квитки на рейси FlixBus з пересадками (хоча такі квитки поки що недоступні в мобільній версії Privat24). Це дає пасажиру можливість доїхати до міст, які не мають рейсів з прямим сполученням", - йдеться у повідомленні.

"Завдяки співпраці з FlixBus, Приватбанк розширює свій сервіс з продажу квитків найбільшою мережею міжміських автобусних рейсів в Європі і підключає нові країни і міста.

В першу чергу, це відповідь на очікування наших клієнтів – Приватбанк надає українцям найширший вибір залізничних та автобусних квитків в Україні", - заявив керівник роздрібного бізнесу Приватбанку Дмитро Мусієнко.

Економічна правда