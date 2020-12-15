В асоціації назвали найпопулярніші авто на ринку столиці

З початку року київські номери отримали 54,8 тисяч легкових авто (нових і ввезених за кордону б/в) - це 14% від загальної кількості уперше зареєстрованих в Україні легковиків, найпопулярнішим авто на ринку нових машин у Києві був кросовер Toyota Rav 4.

Про це повідомляє асоціація автовиробників України "Укравтопром".

Зазначається, що за 11 місяців цього року майже 45% реалізованих в Україні нових легкових авто отримали київську прописку.

Водночас по показниках реєстрації авто з пробігом, завезених з-за кордону, Київ поступився лідерством Львівській області (у Києві - 30,3 тис. авто, у Львівській області - 33,5 тис шт.).

"На ринку нових машин найпопулярнішим автомобілем у мешканців столиці був компактний кросовер Toyota Rav 4. На другому і третьому місцях київського рейтингу Renault Logan і Renault Duster. Таких високих позицій представники модельного ряду Рено досягли в основному за рахунок корпоративних закупівель, які забезпечили понад 80% реалізацій цих моделей у Києві", - йдеться у повідомленні.

Серед розмитнених авто з пробігом лідерами були: Volkswagen Passat, Volkswagen Jetta і Hyundai Sonata.

Економічна правда