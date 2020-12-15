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ЄС виділив 500 мільйонів євро на вакцини для бідних країн

Вівторок, 15 грудня 2020, 14:05
 

Європейський союз виділить 500 мільйонів євро для глобальної ініціативи COVAX, метою якої є надання вакцин для країн з низьким і середнім рівнем доходу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Єврокомісії.

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) сьогодні погодив фінансування в розмірі 400 млн євро для підтримки участі країн з низьким і середнім рівнем доходу в програмі COVAX Advance Market Commitment (COVAX AMC).

Це швидко схвалене фінансування, гарантоване Європейським фондом сталого розвитку (EFSD), разом з грантовою підтримкою COVAX AMC в розмірі 100 мільйонів євро, наданою Єврокомісією, забезпечить доступ до вакцин від COVID-19 в 92 країнах.

"Разом з країнами-членами ЄС Team Europe на даний момент виділила COVAX понад 850 мільйонів євро, і є найбільшим донором COVAX в Європейському союзі. Спільна підтримка Єврокомісії та ЄІБ в розмірі 500 мільйонів євро дозволить COVAX в найкоротші терміни зробити 1 мільярд доз вакцин доступним для людей в країнах з низьким і середнім рівнем доходів", - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Угоди між ЄС та країнами-партнерами в Африці, Азії, Карибському та Тихоокеанському регіонах, а також між країнами східного і південного партнерства вже існують в рамках Європейського фонду сталого розвитку.

Вакцини будуть закуповувати і доставляти ЮНІСЕФ та Панамериканська організація охорони здоров'я від імені COVAX.

Програму COVAX очолює Всесвітня організація охорони здоров'я і вона має на меті доставити до кінця наступного року 2 мільярди доз як мінімум 20% найбільш нужденним людям в будь-якій точці світу.

Європейська правда

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ЄС гроші вакцина

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