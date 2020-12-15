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Нацбанк спростив ФОПам ведення касових операцій у гривні

Вівторок, 15 грудня 2020, 13:40
 

Із 15 грудня 2020 року набирає чинності постанова правління НБУ, яка спрощує ФОПам ведення касових операцій у гривні через скасування книги обліку доходів.

Постанова, зокрема, передбачає, що ФОПи - платники єдиного податку I та II груп та платники єдиного податку III групи, які не є платниками податку на додану вартість, вестимуть облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

Водночас підпункти, що стосуються спрощення обліку ФОПами, набувають чинності з 1 січня 2021 року.

Ці зміни зумовлені тим, що закон "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців" спростив роботу таких ФОПів, скасувавши ведення книги обліку доходів.

Нагадаємо, у липні 2020 року Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо роботи електронного кабінету та спрощення роботи ФОПів, який обмежує паперовий документообіг.

Економічна правда

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НБУ ФОП

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