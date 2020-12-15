Акція "Зафіксуй ціну на рік" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Втомилися від повільного Інтернету, дорогої абонплати за ТБ і поганого обслуговування? Рекомендуємо звернути увагу на телекомунікаційну компанію Мережа Ланет – надійного провайдера Інтернету та оператора телебачення, який надає послуги в Києві та Україні.

Гігабітний Інтернет і ТБ від Мережі Ланет

Мережа Ланет – інтернет-провайдер, який постачає гігабітний Інтернет і кабельне телебачення. За більш ніж 10 років на ринку компанія здобула собі репутацію відповідального оператора з високою якістю сервісу та послуг.

Мережа Ланет завжди постійно вдосконалюється, прагнучи відповідати актуальним світовим вимогам до якості зв'язку, надавати клієнтам найкращий продукт на ринку. Зокрема, згідно з даними зарубіжних досліджень, наразі у Мережі Ланет найвища швидкість Інтернету серед інших українських провайдерів.

Абонентам пропонується декілька різних тарифів Інтернету, комплексні тарифи Інтернет+ТВ і декілька тарифів кабельного телебачення. Також провайдер пропонує онлайн-телебачення з величезною добіркою українських і зарубіжних каналів.

"Зафіксуй ціну на рік": послуги провайдера за фіксованою ціною

Кожен сезон компанія Мережа Ланет радує своїх абонентів вигідною пропозицією, і ось знову підготувала щось особливе. Пропонуємо вам ознайомитися з умовами нової акції інтернет-провайдера, яка точно не залишить вас байдужим. Йдеться про можливість зафіксувати ціну за послуги на рік: платите за 11 місяців і отримуєте 1 місяць послуг в подарунок!

Щоб зафіксувати ціну на послуги провайдера, необхідно:

внести оплату за 11 місяців використання послуг одним платежем, враховуючи абонплату за вашим тарифом;

дочекатися зарахування коштів на рахунок;

вислати лист з темою "Тримай ціну на рік" на електронну адресу info@lanet.ua (написати в соцмережі компанії, зателефонувати, звернутися із запитом до Особистому кабінеті).

Після платежу учаснику акції буде нараховано на рахунок бонус у розмірі місячної абонплати, призначений для оплати 12-го місяця, а вартість послуг для учасника акції буде зафіксована на весь рік.

Акція не має часових обмежень, а взяти в ній участь можуть як нові, так і дійсні абоненти Мережі Ланет.

Важливі деталі: акції не сумуються, при зміні тарифного плану розмір бонусу не змінюється, а при розриві договору з інтернет-провайдером розмір бонуса не має повертається.

Для нових клієнтів підключення послуг Мережі Ланет безкоштовне. Щоб замовити послугу, достатньо зателефонувати до Центру обслуговування абонентів, щоб дізнатися технічну можливість підключення, вибрати тариф та залишити заявку на виїзд монтажників. Співробітники компанії дотримуються прийнятих у зв'язку з пандемією соціальних обмежень і мають всі необхідні засоби особистої гігієни.

Щоб підтвердити участь в акції або замовити підключення Інтернету, ТБ в Києві, звертайтеся до Центру обслуговування абонентів Мережі Ланет:

м. Київ, просп. Перемоги, 95

info@lanet.ua

(044) 500-03-03