"Доступні кредити 5-7-9%": обсяги позик перевищили 15 мільярдів

За минулий тиждень у рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" банки видали 265 кредитів на суму 621 млн грн, загалом з початку дії програми - 6599 позик на загальну суму в 15,295 млрд грн.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що із загальної суми в 15,295 млрд грн 10,312 мільярда гривень були видані в якості рефінансування попередньо отриманих позик, 2,908 мільярда підприємці отримали на капітальні інвестиції та 2,073 мільярда гривень в якості антикризових кредитів під 3%.

"За останній тиждень уповноважені банки видали 265 кредитів на загальну суму понад 621 мільйона гривень.

297,51 мільйонів гривень від загальної суми укладених за останній тиждень угод складають угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 84,41 мільйони гривень - це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Антикризові кредити під 3% складають 239,1 мільйонів гривень", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що з початку старту програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки уже видали 5 813 кредитів на загальну суму в 13,458 млрд грн.

Економічна правда