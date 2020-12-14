Швеція розглядає можливість переходу на цифрові валюти

Уряд Швеції має намір дослідити можливість переходу на цифрові валюти, у Центрального банку країни вже є пілотний проєкт криптовалюти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Пер Болунд, міністр фінансових ринків Швеції, розповів, що дослідження стосовно переходу на криптовалюти, розпочате 11 грудня, планується завершити до кінця листопада 2022 року.

"Визначальним фактором є безпечна робота ринків цифрових валют, а також можливість рівного доступу до них у кожного", - зазначає він. "Залежно від того, як саме буде створена криптовалюта та які технології будуть застосовані, це матиме значний вплив на всю фінансову систему".

У жовтні використання готівки у Швеції знизилось до найменшого за всю історію рівня - до 10% усіх розрахунків. Зокрема, пандемія прискорила відмову людей від банкнот та монет

Швеція є однією з перших країн, які розглядають впровадження криптовалют. Їхній Центральний банк вже представив пілотний проєкт електронної крони, що базується на аналогічній із Bitcoin блокчейн-технології.

У 2018 році країну визнали світовою лідеркою у досягненні "безготівкового суспільства" за відсотком розрахунків до ВВП.

Економічна правда