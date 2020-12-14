Закордонні активи інсайдерів банків-банкрутів арештують – Фонд гарантування вкладів

У Фонді гарантування вкладів фізосіб заявили, що у 2021 році, зокрема, будуть арештовані активи пов'язаних осіб виведених з ринку банків "Дельта Банк", "Фінанси та кредит", "Імексбанк" і "Національний кредит".

Про це заявила директорка-розпорядниця ФГВФО Світлана Рекрут на прес-конферннції, передає FinClub.

"Ми запустили чотири процеси. Це процес по банках "Дельта", "Фінанси та Кредит", Імекс та "Національний кредит". На різних стадіях знаходяться процеси", - cказала Рекрут.

За словами заступника директора-розпорядника Фонду Віктора Новікова, договори про конфіденційність інформації не дозволяють Фонду розкрити, в яких саме країнах і які саме активи можуть бути стягнуті.

"По ним вже заключені угоди. Вже можна сказати, що рік ведеться робота з юридичними компаніями в іноземних юрисдикціях.

Ми вже по цих банкам наступного року виходимо до заморожування, арешту активів пов’язаних осіб цих банків. І це вже певний успіх, враховуючи, що така робота потребує значного часу, кропіткої роботи юристів в іноземних юрисдикціях", - пояснив він.

"На сьогодні вже заявлені конкурси по п’яти банкам. Це "Фінансова ініціатива" та ВіЕйБі - як один пул. І також ще три банки у нас, це "Євро", "Фідо" і "Вектор" – теж проводяться конкурси щодо закупівлі послуг по іноземній юрисдикції щодо відшкодування шкоди, яка нанесена цим банкам пов’язаними особами.

Наступного року ми плануємо конкурси по 19 банкам. Можливо конкурсів буде менше, тому що ми будемо заявляти такі позови пулами банків, які пов’язані між собою, для економії часу та коштів", - додав Новіков.